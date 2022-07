Sorte - Unsplash/Dayne Topkin

SorteUnsplash/Dayne Topkin

Publicado 15/07/2022 08:00

Rio - Os rituais costumam atrair a sorte e bloquear as energias negativas. Isso porque eles purificam a alma, aumentam a energia e a bonança, já que fazem com que as vibrações circulem de uma forma equilibrada alinhando as questões que estão atrasando a vida.

Leia Mais Aprenda simpatia do limão para se distanciar de pessoas indesejadas



Ritual para trazer sorte



Acenda em um pires duas velas brancas. Coloque as pétalas de uma rosa vermelha e um punhado de sal grosso em volta das velas. Faça uma prece mentalizando dias felizes e de sorte. Quando as velas apagarem, descarte-as no lixo.