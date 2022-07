Lua crescente - Pfüderi/Pixabay

Publicado 16/07/2022 06:00

ÁRIES



O cansaço da semana deve pesar um pouco mais neste sábado. Pode ficar mais no seu canto hoje. No amor, você será discreta sobre suas intenções.



TOURO



Invista na realização de seus projetos para o futuro. Pode formar parcerias importantes e negociar com as pessoas. Declare o seu amor.



GÊMEOS



Você vai sentir um desejo maior de se destacar. Pode pintar uma chance de promoção no trabalho. No amor, você vai querer segurança.



CÂNCER



A Lua estimula os estudos, principalmente para provas e concursos. No trabalho, demonstre o seu interesse. Na união, cuide do seu bem.



LEÃO



Busque se adaptar a diversas situações e aceitar novos desafios hoje. Deve ser discreta nos seus projetos. Dia bem quente na conquista.



VIRGEM



É um bom dia para quem planeja firmar parceria com alguém de confiança. Vai fortalecer o contato com amigos. Paqueras vão estar animadas.



LIBRA



Você vai encarar seu trabalho com muita disposição. Pode ter chances de conversar com os chefes e negociar algumas melhorias. Clima sedutor a dois.



ESCORPIÃO



Ótimo astral para viajar e fazer programas diferentes. Vai ser bom respirar novos ares e conhecer gente nova. A Lua realça seu charme e estimula o amor.



SAGITÁRIO



Deve lutar com toda força para cumprir as tarefas. A sintonia com os parentes será ótima e você demonstrará o seu carinho. Desejos à flor da pele.



CAPRICÓRNIO



Invista na cooperação e na troca de ideias no serviço. Você terá muita facilidade para fazer acordos. Puxe papo para se aproximar do crush.



AQUÁRIO



Você deve ter determinação e muita criatividade para cumprir as tarefas. A Lua aumenta o seu desejo de ganhar dinheiro. Tudo vai bem no amor.



PEIXES



No trabalho, seu entusiasmo vai contagiar os colegas. Vai ter ideias super criativas, o que torna o serviço mais prazeroso. Na vida a dois, fase carinhosa.