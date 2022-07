Casa - Unsplash/L'odyssée Belle

CasaUnsplash/L'odyssée Belle

Publicado 15/07/2022 10:07

Rio - As simpatias, de modo geral, costumam atrair a sorte e bloquear as energias negativas. Isso porque elas purificam o ambiente, aumentando a energia e a bonança para quem está fazendo o ritual, já que fazem com que as vibrações circulem de uma forma equilibrada alinhando as questões que estão atrasando a vida.

Leia Mais Confira ritual para eliminar de vez o baixo astral

Simpatia para atrair sorte para a sua casa



Pegue um copo de água e coloque dois de alho e quatro pedaços de carvão, mentalizando bons pensamentos e boas energias. Depois disso, coloque o ritual na porta de entrada da sua casa e deixe por uma semana. Renove sempre que achar necessário.