Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 18/07/2022 06:00

ÁRIES



Você vai se mostrar ainda mais decidida e ousada hoje. Pode enfrentar algum conflito com parentes. Procure controlar as suas reações. Muito otimismo na vida em casal.



TOURO



Cautela e discrição são os lemas da segunda-feira. Prefira ficar mais no seu canto, sem responder a provocações. Melhore o diálogo com o par.



GÊMEOS



Deve iniciar a semana focada em reforçar o orçamento. Pode até contar com o apoio dos amigos. No romance, evite brigas por ciúme.



CÂNCER



Conquistar o sucesso será seu principal objetivo. Você vai querer atrair a atenção dos chefes e se destacar. Vai falar em compromisso nos assuntos do coração.



LEÃO



Pode sentir certa dificuldade para se concentrar. Prefira ficar mais no seu cantinho, deve ajudar na sua produtividade. Valorize as afinidades no amor.



VIRGEM



Imprevistos podem atrapalhar seus planos. Encare os desafios como oportunidades e se adapte às situações. Vai seduzir bastante o love.



LIBRA



A carreira vai estar entre as suas prioridades. Vai lutar com unhas e dentes para realizar seus objetivos. A Lua estimula um namoro mais sério.



ESCORPIÃO



Deve cumprir suas tarefas e conseguir ótimos resultados na profissão. Vai encerrar o dia com a deliciosa sensação de dever cumprido. Apoio o mozão.



SAGITÁRIO



Utilize a criatividade para encarar a segundona. Vai se preocupar mais com dinheiro, mas terá boas ideias para lucrar. Pode iniciar uma união mais quente.



CAPRICÓRNIO



Vai encontrar um meio-termo com as pessoas. A Lua te incentiva a focar na sua experiência para se dar bem. Companheirismo não vai faltar no amor.



AQUÁRIO



Vai estar mais criativa e comunicativa. Trabalhos com vendas, telemarketing e ensino são favorecidas. Na conquista, aposte nos bons papos.



PEIXES



Ganhar dinheiro vai ser a sua prioridade. Pode ter boas oportunidades de faturar, apenas controle os impulsos de gastar. Boa sintonia na união.