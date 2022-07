Planeta Terra - Pixabay

Planeta TerraPixabay

Publicado 17/07/2022 06:00

ÁRIES



Descanse e reponha as energias para encarar a próxima semana. Pode sentir super apegada ao lar e aos parentes. Curta bastante o mozão.



TOURO



A Lua te convida a valorizar suas amizades. Pode passar horas conversando com pessoas queridas. Faça planos para o futuro com seu bem.



GÊMEOS



Um dia de beleza pode fazer um bem enorme à sua autoestima. Pode ter boas ideias para incrementar seus ganhos. Na união, mostre o quanto valoriza o par.



CÂNCER



Ótimo astral para fortalecer a relação com as pessoas queridas. Hoje, o seu signo realça o seu lado mais amoroso. Na vida afetiva, muito carinho.



LEÃO



Olhe para si mesma e pense na vida. Faça um balanço de tudo que você conquistou. Compartilhe seus sonhos e reforce a cumplicidade com o love.



VIRGEM



Os astros acentuam a sua popularidade. Aproveite para reunir os amigos e colocar o papo em dia. Para quem está livre, antes só do que mal acompanhada.



LIBRA



Cuidar da saúde vai estar entre as suas prioridades. Você vai dar mais atenção aos seus hábitos. Na conquista, pode se envolver com alguém.



ESCORPIÃO



Dia perfeito para se divertir. Conheça lugares diferentes e respire novos ares. No amor, as afinidades se destacam e vai priorizar quem se parece com você.



SAGITÁRIO



Foque nas mudanças que está planejando. Reformas e uma geral nos armários também são bem-vindos. Doe o que não usa mais. O clima esquenta na intimidade.



CAPRICÓRNIO



Curtir o dia em boa companhia é tudo que você vai querer. Coloque o papo em dia e estreite os laços com quem gosta. Vai querer investir num relacionamento.



AQUÁRIO



Você vai acordar com vontade de organizar tudo à sua volta. Bom momento para iniciar uma dieta e adotar hábitos mais saudáveis. Tudo bem no amor.



PEIXES



Os astros te indicam se dedicar ao que te traz alegria. Ótimo astral para praticar esportes e principalmente, namorar. O seu charme vai estar irresistível.