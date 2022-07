Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 19/07/2022 06:00

ÁRIES



Utilize a sua determinação para concluir as suas tarefa hoje. Pode faturar uma grana em jogos e sorteios. A paquera promete encontros deliciosos.



TOURO



Cuidado com gente falsa ou golpista neste dia. Priorize as conversas com a família. Na paquera, puxe papo para conhecer melhor o crush.



GÊMEOS



Você vai usar as palavras certas para convencer as pessoas. Vai se dar bem no trabalho. Papos descontraídos vão render nos assuntos do coração.



CÂNCER



Vai lutar para melhorar de vida e fazer tudo ao seu alcance para aumentar seus ganhos. Converse com as pessoas que possam te ajudar. Demonstre seu amor.



LEÃO



Os estudos continuam favorecidos e você deve aproveitar oportunidades de aprender. Vai ser mais fácil dialogar e convencer as pessoas. Na união, valorize a cumplicidade.



VIRGEM



Pode sentir uma vontade maior de ficar quieta no seu canto. Proteja e evite compartilhar suas ideias e segredos. Uma amizade pode virar namoro.



LIBRA



Vai investir boa parte da sua energia nos seus objetivos. Some forças com os colegas para cumprir as tarefas. Na paquera, mostre o que quer.



ESCORPIÃO



Fique de olho nas oportunidades de crescer no emprego. Cuidar da saúde e da beleza também é uma boa dica. A dois, sintonia de corpo e alma.



SAGITÁRIO



A sorte vai soprar a seu favor. Invista em atividades que vão melhorar seu currículo e trocar ideias com pessoas sábias. Capriche na sedução no amor.



CAPRICÓRNIO



A Lua reforça sua ligação com a família e tende a se preocupar com os parentes. Vai querer aprofundar algumas relações. Vai se aproximar do crush.



AQUÁRIO



Os astros ressaltam uma disposição invejável para você no trabalho. Vai conseguir escolher as palavras certas para vender seu peixe. Pode pintar um romance.



PEIXES



Você vai ficar ligada nas finanças e vai trabalhar duro para aumentar seus ganhos. Ótimo dia para fazer uma fezinha. Vai arrasar nas paqueras.