Planeta - NASA

PlanetaNASA

Publicado 20/07/2022 06:00

ÁRIES



Pode firmar uma boa parceria e sentir mais firmeza em um projeto futuro. Algumas relações podem ficar mais tensas. Na união, declare seu amor.



TOURO



Fique mais na sua pela manhã. Pode ter dificuldade para se concentrar nas tarefas e vai trabalhar melhor sozinha. Na relação, mais conversa, menos briga.



GÊMEOS



Pode se aborrecer ou se desentender com amigos. Você pode sentir certo desânimo, tente cumprir logo as tarefas. Melhore o diálogo na vida a dois.



CÂNCER



Invista no jogo de cintura hoje para evitar conflitos. Você pode ter sucesso em acordos e parcerias. Forte cumplicidade com o love na vida a dois.



LEÃO



Você pode enfrentar alguns imprevistos no trabalho. Respeite os seus limites para não prejudicar o seu bem-estar. Faça planos com o mozão.



VIRGEM



A Lua anuncia mudanças no serviço. Alguns desentendimentos com colegas podem rolar e vai ser necessário jogo de cintura. Invista no companheirismo.



LIBRA



Vai ter que ser mais flexível e saber dialogar para fluir a relação com os parceiros. Adapte-se a possíveis imprevistos. Pode pintar uma forte atração.



ESCORPIÃO



O emprego vai exigir bastante empenho de você hoje. Escolha bem as palavras, controle seu gênio e seu tom de voz.. Converse sem brigar no romance.



SAGITÁRIO



Não abuse da sorte quando o assunto for dinheiro. Você vai ter ainda mais disciplina no trabalho. Pode rolar uma paquera com um colega.



CAPRICÓRNIO



Assuntos de casa e família vão exigir sua atenção. Converse com os parentes antes de tomar decisões e saiba ceder. Clima quente e sedutor no amor.



AQUÁRIO



Pode ter alguns problemas de comunicação hoje. Reflita antes de falar e adie conversas polêmicas. Parentes podem ajudar numa conquista.



PEIXES



Há risco de fazer investimentos errados e perder grana. No fim da tarde, será mais fácil fazer acordos. Valorize o diálogo, sem cobranças, na relação.