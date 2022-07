Entrevista de emprego - Pixabay

Entrevista de empregoPixabay

Publicado 20/07/2022 10:07

Rio - Os banhos energéticos auxiliam a abrir os caminhos para recomeços e, também, atraem boas energias para haja a prosperidade em determinada área da vida. Peça uma ajuda para a espiritualidade nesse período para ter sucesso no novo emprego.

Banho para abrir caminhos no novo emprego



Ferva um litro de água. Acrescente três folhas de hortelã, uma folha de arruda e um punhado de sal grosso. Espere alcançar a fervura e, depois disso, desligue o fogo. Coe a solução. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a prosperidade nessa nova fase da sua carreira. Descarte as ervas coadas no lixo.