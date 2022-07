Velas - S. Hermann & F. Richter/Pixabay

Publicado 21/07/2022 08:00

Rio - As simpatias ajudam a atrair os resultados almejados para as esferas da vida. Caso você esteja querendo prosperar no trabalho, tente recorrer a elas para abrir os caminhos e atrair boas energias para esse desejo virar realidade.

Simpatia da vela para prosperar no trabalho



Acenda uma vela branca sobre um prato e faça uma oração para o seu anjo da guarda. Peça para que ele abra os caminhos para a sua carreira prosperar. Quando a vela acabar, lave o prato e use novamente.