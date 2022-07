Vizinhos - PublicDomainArchive/Pixabay

Vizinhos PublicDomainArchive/Pixabay

Publicado 22/07/2022 08:00

Rio - As pequenas desavenças podem ganhar um maior peso e importância entre os vizinhos. As simpatias podem ajudar a melhorar a convivência e a harmonia com a vizinhança. Que tal recorrer a elas para melhorar essa relação?



Simpatia da pimenta para atrair harmonia para a vizinhança



Em uma sexta-feira, coloque um litro de água para ferver e, em seguida, ponha uma pimenta na solução. Depois, coloque o líquido em uma garrafa e borrife um pouco na porta da sua casa, mentalizando energias boas.