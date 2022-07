Sistema solar - Pixabay

Publicado 23/07/2022 06:00

ÁRIES



A alegria e diversão vão se destacar hoje. Vai ter muita facilidade para defender suas ideias. Se você procura um novo amor, aguarde surpresas.



TOURO



Pode firmar um bom negócio hoje. Talvez queira investir uma grana, só não exagere nos gastos. Vai sentir ainda mais firmeza com o par.



GÊMEOS



Este sábado deve ser leve. Vai usar boa lábia para cumprir as tarefas e deve dedicar um bom tempo as pessoas queridas. Planeje o futuro com o mozão.



CÂNCER



Você vai iniciar o dia concentrada em preocupações. No trabalho, vai estar de olho nas oportunidades de crescer. Na união, podem realizar um objetivo.



LEÃO



Trabalhar em equipe será uma boa estratégia. O dia é ideal para estudar e aprender coisas novas. Valorize as afinidades com o seu amor.



VIRGEM



Falar menos e ouvir mais é um bom conselho neste sábado. Evite comentar seus planos com as pessoas. Uma atração vai mexer fundo com seus instintos.



LIBRA



A Lua desperta seu espírito aventureiro. Os astros recomendam unir-se aos colegas para atingir resultados no trabalho. União protegida e estimulada.



ESCORPIÃO



Bom dia para repensar os rumos da sua vida. Mire em suas metas mais ambiciosas e arregace as mangas. Pode turbinar o romance e a intimidade com seu bem.



SAGITÁRIO



O astral é perfeito para investir em diversão. Ótimas vibrações para viajar ou inovar nos seus programas. A dois, a sintonia será ainda maior.

CAPRICÓRNIO



Bom dia para promover mudanças importantes. Organize as coisas no trabalho e em casa. Seu poder de atração e sedução vai estar no auge.



AQUÁRIO



Você pode investir numa sociedade com alguém de confiança. Some forças com os aliados e valorize a troca de ideias. Tudo vai bem no amor.



PEIXES



Será ótimo se puder tirar o dia para arrumar suas coisas. Vai dar conta das suas tarefas com raciocínio rápido. Aposte em programas caseiros com o love.