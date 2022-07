Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 25/07/2022 06:00

ÁRIES



Deve ter muito cuidado com as palavras. Pode se envolver em mentiras ou mal-entendidos e se desentender com parentes. Cuide do mozão.



TOURO



No trabalho, busque seus objetivos e aja com discrição. Pode ganhar uma boa grana com seu trabalho e assumir um novo projeto. Abra seu coração.



GÊMEOS



Nem tudo será como você planejou. Talvez precise se adaptar às situações e faça do limão uma deliciosa limonada. Tudo vai bem no amor.



CÂNCER



Trabalho e estudos vão exigir mais concentração. Batalhe pelos seus objetivos, mas sem exagerar na ambição. Não deixe a rotina esfriar a intimidade.



LEÃO



Trabalhar em equipe pode não ser uma boa opção. Prefira se isolar no seu canto para se concentrar melhor. Um romance recebe estímulos.



VIRGEM



Você vai encarar a segundona com disposição. Vai ter ideias incríveis, só evite entrar em disputas com colegas. Boa popularidade na vida social e paquera.



LIBRA



A necessidade de aprender uma nova tarefa pode deixar você um pouco insegura. Evite bater de frente com chefes. Procure se soltar mais nos flertes.



ESCORPIÃO



Terá que se concentrar para aprender um novo serviço. Pode ter alguns gastos inesperados. Evite depender da sorte. Invista na sedução.



SAGITÁRIO



A Lua estimula a cooperação para cumprir as metas do dia. Valorize a troca de ideias. Sucesso garantido nas paqueras e, também, no romance.



CAPRICÓRNIO



O seu empenho pode garantir uma graninha a mais para o bolso. As parcerias devem fluir melhor à tarde. O romance ganhará novos estímulos.



AQUÁRIO



Você deve ter cuidado para não falar o que não deve. Fuja de conversas e distrações. Tente controlar os gastos também. Evite o ciúmes na união.



PEIXES



Questões ligadas à família devem exigir sua atenção. Evite se desentender por besteira. Seu charme ganhará reforço nos assuntos do coração.