Publicado 28/07/2022 06:00

ÁRIES



Vários astros garantem doses extras de sorte e criatividade. No trabalho, até as tarefas mais difíceis vão fluir. Seu charme vai ser irresistível no amor.



TOURO



Assuntos de casa e família terão prioridade para você hoje. Quem trabalha no terá um dia especialmente produtivo. No romance, busque privacidade.



GÊMEOS



Use e abuse do seu poder de comunicação. Pode ter boas chances de conversar e reivindicar melhorias aos chefes. Faça planos para o futuro a dois.



CÂNCER



O desejo de melhorar de vida será um ótimo estímulo. Resista às tentações e controle o desejo de gastar. Na área afetiva, vai estar exigente.



LEÃO



A Lua renova a sua disposição. Você vai investir ainda mais para conquistar o seu espaço. Utilize as palavras certas. Sucesso garantido no amor.



VIRGEM



Os astros acentuam a sua discrição. Vai querer cumprir as tarefas sozinha, longe de barulho. Na união, a intimidade vai pegar fogo: seduza!



LIBRA



Pode contar com o apoio dos amigos para alcançar os seus objetivos. Forme aliados e aprimore os resultados. Uma atração pode virar namoro.



ESCORPIÃO



No trabalho, você vai investir em suas metas mais ambiciosas. Os astros anunciam um dia de muitas oportunidades. Melhore o diálogo no romance.



SAGITÁRIO



Os estudos podem render hoje. O desejo de progredir na vida será enorme e pode se inspirar em pessoas bem-sucedidas. Pode conhecer alguém especial.



CAPRICÓRNIO



Você vai demonstrar a sua intensidade em tudo. Fará o que estiver ao seu alcance para estabilizar no emprego. Muita sedução no amor.



AQUÁRIO



Vários astros anunciam o seu sucesso. Junte-se aos colegas e estimule a cooperação no serviço. Pode iniciar um romance ou fortalecer a união.



PEIXES



Deve ter cuidado para não assumir tarefas demais e se sobrecarregar. Controle o estresse e se atente à saúde. Melhore o diálogo e controle bem o ciúme.