Copa do Nordeste é sucesso no SBT e supera audiência de Fla-Flu na final do Carioca

Rio - O futebol tem gerado bons números na audiência para o SBT em 2020. Com o retorno da Copa do Nordeste, a emissora de Silvio Santos chegou a marcar números melhores em relação ao duelo Flamengo x Fluminense, pela final do Campeonato Carioca na semana passada. As informações são do portal "UOL".

Os duelos foram transmitidos apenas para o nordeste. Em uma das principais capitais da região, o SBT chegou a liderar a audiência por alguns momentos, algo que o Fla-Flu não conseguiu em nenhuma capital medida pelo Ibope no nordeste. Segundo dados, o melhor desempenho da competição regional foi em Fortaleza, onde o SBT é representado pela TV Jangadeiro, afiliada do Ceará.

A emissora exibiu CRB x Ceará das 20h às 22h, com narração de Jussiê Cunha, o jogo marcou 17,3 pontos de média com picos de 21,4 pontos e foi vice-líder em seu horário de exibição. No mesmo horário, a Rede Globo, com o "Jornal Nacional", "Fina Estampa" e parte do filme "Planeta dos Macacos", ficou com 21,8 pontos.



Por nove minutos, enquanto a Globo exibia o filme para o Ceará, CRB x Ceará venceu a emissora. Mesmo que seja por pouco tempo, vencer a rival no horário nobre é um feito cada vez mais raro. Comparando com o com o clássico carioca na capital cearense, a audiência de CRB x Ceará foi 16,3% maior, já que a final do Estadual do Rio atingiu 14,9 pontos de audiência para a TV Jangadeiro - o que não é um índice ruim para os padrões do SBT em Fortaleza.



Já em Salvador, a audiência da Copa do Nordeste foi ainda maior em relação ao Fla-Flu. Bahia x Náutico, exibido pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, com narração de Rainan Peralva, fechou com 13 pontos de audiência com picos de 14. Foi vice-líder. A Globo ficou com 23. O índice é 51,1% maior que o número do Fla-Flu na capital baiana, onde o jogo do Carioca marcou apenas 8,6 pontos.