Fluminense derrota o Botafogo em amistoso no Nilton Santos

O clima de amistoso entre Fluminense e Botafogo só durou até o apito inicial. Em jogo movimentado (e com direito a momentos mais ríspidos), o Tricolor das Laranjeiras terminou o primeiro ato da Taça Gerson e Didi com a vitória por 1 a 0, graças ao gol marcado por Michel Araújo, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. Na preparação para o Campeonato Brasileiro, o Clássico Vovô tem novo ato pelo torneio no próximo fim de semana, também no Niltão.

LEIA TAMBÉM: Botafogo e Fluminense recebem R$ 300 mil do Grupo Globo por amistosos TRICOLOR VAI NA PRESSÃO...Ávido para se impor, o Fluminense logo adiantou a marcação da saída de bola adversária e apostou em investidas pela esquerda. Egídio cruzou rasteiro e Evanilson esticou-se como pôde, mas Kanu se antecipou com precisão. Em seguida, Nenê abriu caminho e alçou, mas Yago Felipe pegou mal na bola.... ALVINEGRO, INCISIVO, CHEGA PERTO!Passados os apuros iniciais, o Botafogo foi ganhando fôlego e foi mais incisivo. Caio Alexandre pôs Guilherme Santos para correr. O lateral alçou para a área adversária. Bruno Nazário teve calma para dar um chapéu em Egídio e tentar uma bicicleta. A bola caprichosamente carimbou o travessão de Muriel. Em seguida, Danilo Barcelos alçou e Pedro Raul cabeceou para fora. Na reta final, a equipe de Odair Hellmann voltou a crescer e teve sua melhor chance. Marcos Paulo deixou Evanilson na cara do gol. O camisa 99 bateu na saída de Gatito Fernández, mas pecou na conclusão.GLORIOSO SE FRUSTRA NA MARCA DO PÊNALTIO ritmo da partida não mudou com a volta do intervalo. A equipe de Paulo Autuori viu Guilherme Santos aproveitou cochilo tricolor e bateu na saída de Muriel. Entretanto, Calegari esticou-se por inteiro para salvar em cima da linha. Aos 24 minutos, Honda entrou na área e foi derrubado por Hudson, em pênalti marcado pelo árbitro. Pedro Raul partiu para a bola, só que cobrou nas nuvens.URUGUAIO SAI DO BANCO E DEFINE VITÓRIA TRICOLORA vitória do Fluminense começou a ser desenhada aos 27 minutos: o técnico Odair Hellmann promoveu a entrada de Michel Araújo no lugar de Nenê. Na sua primeira chance, o uruguaio aproveitou sobra da defesa botafoguense e bateu com precisão, deixando Diego Cavalieri estático: 1 a 0.O jogo seguiu franco até o último minuto, mesmo com as mudanças. O Alvinegro esboçou uma reação em cobranças de falta de Barrandeguy e Cícero, mas já não tinha o mesmo ímpeto. Miguel chegou a tentar uma bela jogada, mas não conseguiu se desvencilhar da marcação adversária. Mas o placar já estava satisfatório. Agora, resta aguardar as emoções do próximo sábado.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 1x0 BOTAFOGOData-Hora: 25-07-19 - 17hÁrbitro: João Ennio Sobral (RJ) - 7,0 - Acertou no pênalti marcado para o Botafogo e conduziu bem o jogo.Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão (RJ)Renda / Público: Portões fechadosCartões amarelos: Nenê, Nino, Digão, Odair Hellmann (FLU), Bruno Nazário (BOT)Gol: Michel Araujo, 28/2T (1-0).FLUMINENSE: Muriel; Lucas Calegari (Yuri, 34/2T), Digão, Nino e Egídio; Hudson, Yago Felipe (Paulo Henrique Ganso, 20/2T), Dôdi e Nenê (Michel Araujo, 27/2T); Marcos Paulo (Miguel, 20/2T) e Evanilson. Técnico: Odair HellmannBOTAFOGO: Gatito Fernández (Diego Cavalieri, intervalo); Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Guilherme Santos; Caio Alexandre (Luiz Otávio, 32/2T), Danilo Barcellos (Lecaros, 32/2T), Honda e Bruno Nazário; Luiz Fernando (Cícero, 32/2T) e Pedro Raul (Babi, 35/2T). Técnico: Paulo Autuori