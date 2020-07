Clube do Acre anuncia a contratação de goleiro Bruno

Rio - Bruno está de volta ao futebol brasileiro. O ex-goleiro do Flamengo foi anunciado pelo presidente do Rio Branco-AC, Valdemar Neto, no último domingo. Um vídeo foi publicado nas redes sociais do clube divulgando a confirmação do atleta de 35 anos, que estava sem clube.

No vídeo do Instagram, o mandatário revela que foi a principal contratação do ano da equipe e talvez umas das principais da história do Rio Branco.

"Olá, torcida rio-branquina e todos aqueles que seguem o Rio Branco nas redes sociais. Quero comunicar a vocês a mais nova contratação do Rio Branco. Eu digo, a maior contratação do Rio Branco esse ano e uma das maiores de sua história. Trata-se do goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo, que chega na nossa capital essa semana pra vir compor o elenco do Rio Branco nessa temporada.", disse.



Antes de acabar do vídeo acabar, Valdemar Neto mandou um recado para o goleiro: "Quero desejar ao Bruno Fernandes boas-vindas, que a gente consiga levar o título do Acreano e o acesso à Série C."