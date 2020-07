Pentacampeão sai em defesa de ídolo do Corinthians por encontro com Bolsonaro

Rio - O ex-goleiro Marcos saiu em defesa do eterno rival Marcelinho Carioca, com quem travou tantos embates contra o Corinthians, por seu encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Apoiador do político, o ex-atleta defendeu a atitude e desejou sua solidariedade ao ex-rival.

LEIA MAIS: Confira mais informações sobre o mundo do Esporte



"Minha solidariedade a você, Marcelinho. Clubes de futebol são feitos por seus torcedores, de diversas etnias, diversas religiões, clubes apartidários. Veste a camisa quem quiser, ninguém manda sozinho em um clube. Essa camisa é sua, que você vestiu e fez história. Você presenteia quem quiser. Por que não vão na cadeia para tirar a camisa de 'qualquer um' que veste um assassino?", afirmou.



Na publicação, Marcos ainda cita que 'a democracia é muito bonita saindo pela boca, mas pouco utilizada na prática pela classe da lacração', criticando os opositores de Jair Bolsonaro.



"Você deu uma camisa ao presidente, maior autoridade do país, seja quem quer que fosse o presidente, você fez sua parte como embaixador. Infelizmente, a democracia é muito bonita saindo pela boca, mas pouco utilizada na prática pela classe da lacração", concluiu.



Marcelinho Carioca se encontrou com Jair Bolsonaro e entregou uma camisa do Corinthians na versão atualizada com o patrocínio da BMG em preto e branco. Entretanto, tanto o clube como a marca negaram envolvimento na ação do ex-jogador, que era embaixador da parceria e acabou sendo demitido. "Minha solidariedade a você, Marcelinho. Clubes de futebol são feitos por seus torcedores, de diversas etnias, diversas religiões, clubes apartidários. Veste a camisa quem quiser, ninguém manda sozinho em um clube. Essa camisa é sua, que você vestiu e fez história. Você presenteia quem quiser. Por que não vão na cadeia para tirar a camisa de 'qualquer um' que veste um assassino?", afirmou.Na publicação, Marcos ainda cita que 'a democracia é muito bonita saindo pela boca, mas pouco utilizada na prática pela classe da lacração', criticando os opositores de Jair Bolsonaro."Você deu uma camisa ao presidente, maior autoridade do país, seja quem quer que fosse o presidente, você fez sua parte como embaixador. Infelizmente, a democracia é muito bonita saindo pela boca, mas pouco utilizada na prática pela classe da lacração", concluiu.Marcelinho Carioca se encontrou com Jair Bolsonaro e entregou uma camisa do Corinthians na versão atualizada com o patrocínio da BMG em preto e branco. Entretanto, tanto o clube como a marca negaram envolvimento na ação do ex-jogador, que era embaixador da parceria e acabou sendo demitido.