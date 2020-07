Comentarista faz comentário racista sobre jogador do Santos: 'Você está na senzala'

Rio - O comentarista da rádio "Energia 97", Fabio Benedetti, conhecido como Chef Benedetti, fez um comentário racista durante a partida entre Santos e Ponte Preta, na última quinta-feira, pelo Paulistão. Ao abordar a expulsão do atacante santista Marinho, o comentarista fez uma referência às senzalas, grandes alojamentos que se destinavam à moradia dos escravos nos engenhos e fazendas do Brasil Colônia e do Império do Brasil.

No intervalo da partida, após o atacante Marinho ser expulso, o comentarista foi questionado sobre o que diria ao santista em um suposto grupo de Whatsapp em que os dois fariam parte. Ele afirmou: "Eu vou falar assim: 'Você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez", disse.

A declaração de Fabio Benedetti repercutiu mal imediatamente Ainda durante a transmissão da partida do Campeonato Paulista, o comentarista pediria desculpas pela sua declaração.

Adriano Wilkson e Eder Traskini Do UOL, em São Paulo e Santos 31/07/2020 12h50