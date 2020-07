Felipe Melo desafia ex-Flamengo para luta de boxe: 'Não dura cinco minutos no ringue'

Rio - Convidado dos "Donos da Bola" desta sexta-feira, o volante Felipe Melo, do Palmeiras, desafiou Edílson Capetinha para uma luta de boxe. O comentarista tentou esclarecer um comentário que fez em um vídeo postado pelo atleta em seu Instagram, em junho, onde ele apareceu treinando boxe. Na ocasião, Edílson afirmou que o camisa 30 alviverde não duraria um minuto no ringue com ele.

"Eu vi uma entrevista sua em que você não cita o meu nome, mas eu sei que você falou para mim, que tem alguns comentaristas que querem aparecer ao falar de você. Eu só quero dizer que eu fiz aquele comentário sobre o negócio do boxe porque é uma coisa que eu treino... Eu brinquei, mas você falou que eu queria aparecer através do seu nome. Só quero dizer que, pela amizade que a gente tem, por tudo que a gente já jogou e pelo respeito que tenho por você, eu não tenho necessidade de aparecer", disse o ex-jogador.

"Se a carapuça serviu, cara, eu não posso fazer nada. Eu não citei seu nome. É uma situação na qual você se incomodou. Aí é com você, cara. Eu não citei seu nome. Não sou lutador de boxe. Eu faço jiu-jitsu há muito anos. O treinador me ajudou a dar uma suada, eu acabei fazendo um vídeo. Confesso para você que, se eu entrar no ringue com você, você não dura cinco minutos, mesmo eu não fazendo boxe. (...) Naquele dia ali, eu não falei de você. Foram outros ex-atletas, inclusive um de forma mais direta, no campo de futebol. Mas, é como eu falei, se a carapuça serviu, é contigo. Tenho muito respeito por você, e muita gratidão, porque você e o Vampeta me ajudaram muito quando eu subi para o profissional", retrucou Felipe.