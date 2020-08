Durante o 'Seleção SporTV' desta sexta-feira, Rizek levantou o tom com revolta e criticou o episódio, afirmando que 'racismo é coisa de verme'.



- Santos é o Santos do Rei Pelé, Neymar, Coutinho, Mano Brown, Emicida. E ao saber que é um comentarista que fz isso, me pega ainda mais. Raicsmo não é opinião. Racismo é coisa de verme - disparou.

Durante o intervalo da partida entre Santos e Ponte Preta, Fabio Benedetti afirmou durante a transmissão da rádio 'Energia 97' que Marinho 'é burro e está na senzala' em um suposto grupo de Whatsapp que os dois fariam parte.



- Eu vou falar assim: 'Você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez'. - afirmou.



O comentário foi alvo de críticas nas redes sociais, tanto do jogador como de torcedores, comentaristas e internautas. Como consequência, Fabio, que se desculpou nas redes sociais, acabou suspenso por tempo indeterminado da emissora.



Rio - O apresentador André Rizek foi mais um a sair em defesa do atacante Marinho, do Santos. O jogador foi alvo de um comentário de cunho preconceituoso do comentarista Fabio Benedetti após ser expulso na partida contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista.