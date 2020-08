Benfica teria entrado em acordo com jogador desejado por Jorge Jesus

O uruguaio pode ser a primeira contratação na Era Jorge Jesus, que deve ser apresentado na segunda-feira, de acordo com a imprensa portuguesa. As Águias pretendem fechar o negócio até o próximo dia 10, quando os trabalhos do novo comandante deve começar para a próxima temporada.



Cabrera é canhoto, tem 29 anos e foi contratado pelo Espanyol junto ao Getafe em janeiro por nove milhões de euros (R$ 55 milhões, na cotação atual). Os clubes possuem boa relação nos bastidores e também chegaram a um acordo para a ida do atacante Raúl de Tomás no início deste ano.