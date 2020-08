Rio - A dedicação e os belos gols tomaram conta do primeiro ato da Taça Gerson e Didi neste sábado. Na reta final da partida, o sub-23 do Fluminense abriu o placar com um gol de bicicleta de Diogo. Porém, o oportunismo de Rafael Navarro entrou em cena para o sub-20 do Glorioso assegurar o empate em 1 a 1.



Mesmo bastante desfalcada, a equipe comandada por Marcão dominou as ações no primeiro tempo. Lucas Barcelos esticou a Gabriel Capixaba, que obrigou Saulo a se desdobrar para defender em dois tempos.



O camisa 1 entrou em cena novamente para salvar tentativas de Capixaba e Martinelli. Enquanto isto, a equipe alvinegra equilibrava as ações, mas não conseguia ser incisiva.



O Fluminense continuou a ser intenso na volta do intervalo. Logo aos nove minutos, Lucas Barcelos cabeceou mas viu o grito de gol abafado pela boa defesa de Diego (que entrou no lugar de Saulo). Em seguida, o camisa 9 tricolor recebeu passe e encheu o pé, mas a bola carimbou a trave.



Enquanto o Glorioso tinha dificuldades para ser perigoso no contra-ataque e via no jovem Matheus Nascimento sua melhor válvula de escape, o Tricolor das Laranjeiras colecionava chances. Daniel e Gabriel Capixaba desperdiçaram boas oportunidades.



De tanto pressionar, o sub-23 tricolor abriu o placar. Após cruzamento, John Kennedy encheu o pé e Diego espalmou. Na sobra, o lateral-esquerdo Diogo ajeitou de bicicleta para a rede aos 34.



Em desvantagem, o Alvinegro aos poucos foi encontrando brechas para lançar Marllon e Navarro. No finzinho, brilhou a estrela de Matheus Nascimento. O jogador de 16 anos se desvencilhou de dois adversários e viu a bola desviar em Marllon. Na sobra, Rafael Navarro teve oportunismo para decretar o empate.