Casagrande critica volta do futebol em meio à pandemia: 'Fico constrangido'

Rio - O ex-jogador e hoje comentarista Walter Casagrande criticou a volta do calendário brasileiro de futebol em meio à pandemia da covid-19. Casão expôs a opinião durante o 'Globo Esporte', que voltou a ser exibido nesta segunda-feira, após quatro meses de ausência. Até o último domingo, o Brasil somava mais de 94 mil mortes pelo novo coronavírus.



"Não podemos esquecer o que está acontecendo no país. Essa semana, provavelmente, chega a 100 mil mortos, um número assustador, e o futebol está rolando. Eu fico constrangido ainda com essa situação, mas é o meu trabalho. Estou aqui para comentar futebol", comentou Casagrande. Apresentador do programa, Felipe Andreoli também analisou a situação:



"A gente sabe que a pandemia ainda não acabou. Infelizmente, ainda está longe de passar, mas o esporte está voltando pouco a pouco, então a gente volta a abrir as portas do Globo Esporte para vocês que amam o esporte, e para vocês que precisam deste respiro num momento tão difícil de saúde mundial. A gente não esqueceu da realidade, mas a nossa missão é o esporte, e a gente vai tentar cumprir da melhor maneira possível", disse Andreoli.