Rio - A bola irá rolar para o Campeonato Brasileiro a partir do próximo sábado. Nesta terça-feira, o jornal "Ás", um dos mais importantes da Espanha, divulgou uma lista de possíveis promessas que podem brilhar no Brasileirão. Entre elas, estão Ramón Ramos, do Flamengo, Marcos Paulo e Miguel, do Fluminense, Talles Magno, do Vasco, e Luis Henrique, do Botafogo.

Veja a lista completa:

Gabriel Veron – Palmeiras

Kaio Jorge – Santos

Marcos Paulo – Fluminense

Talles Magno – Vasco

Luis Henrique – Botafogo

Miguel – Fluminense

Ramón Ramos – Flamengo

Gabriel Menino – Palmeiras

Igor Gomes – São Paulo

Lucas Piton – Corinthians