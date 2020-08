Nadine Basttos e Renata Mendonça estreiam no Grupo Globo comentando jogo entre Fluminense e Grêmio

Rio - A expectativa pelo início do Campeonato Brasileiro mexe com todos os clubes das Séries A e B. Mas quem disse que apenas os times podem se reforçar para o mais importante torneio do futebol nacional? O Esporte da Globo também tem novidades: as comentaristas Renata Mendonça e Nadine Basttos, que estreiam no domingo, dia 9, às 19h, na partida entre Grêmio e Fluminense, pela primeira rodada da competição. O jogo tem transmissão do SporTV (menos para o Rio Grande do Sul) e do Premiere para todo o Brasil.

A dupla vem fazendo uma forte pré-temporada para encarar a maratona de jogos em diversas plataformas. "É uma preparação intensa, de muito estudo. É como no esporte, quanto mais você treina, mais chance tem de fazer um bom trabalho. Recebi muitas mensagens de apoio e incentivo. É um combustível para enfrentar este desafio", diz Renata Mendonça, que pratica esportes desde pequena, cursou Jornalismo, trabalhou em veículos nacionais e internacionais, e já fazia participações em programas do Esporte da Globo, como o ‘Redação SporTV’. “É difícil dizer quando o esporte entrou na minha vida, porque minha sensação é de que ele sempre fez parte dela. Eu jogava, meu pai via os jogos pela TV comigo e sempre quis trabalhar nessa área. Fico muito feliz de ser mais uma mulher ocupando esse espaço”. A dupla vem fazendo uma forte pré-temporada para encarar a maratona de jogos em diversas plataformas. "É uma preparação intensa, de muito estudo. É como no esporte, quanto mais você treina, mais chance tem de fazer um bom trabalho. Recebi muitas mensagens de apoio e incentivo. É um combustível para enfrentar este desafio", diz Renata Mendonça, que pratica esportes desde pequena, cursou Jornalismo, trabalhou em veículos nacionais e internacionais, e já fazia participações em programas do Esporte da Globo, como o ‘Redação SporTV’. “É difícil dizer quando o esporte entrou na minha vida, porque minha sensação é de que ele sempre fez parte dela. Eu jogava, meu pai via os jogos pela TV comigo e sempre quis trabalhar nessa área. Fico muito feliz de ser mais uma mulher ocupando esse espaço”.