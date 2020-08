Ex-jogador de Vasco e Flamengo exalta encontro com Jair Bolsonaro: 'É um cara maravilhoso'

Rio - Ídolo do Corinthians e ex-jogador de grandes do futebol brasileiro como Vasco, Flamengo e Santos, Marcelinho Carioca causou polêmica ao vestir a camisa do Timão em um encontro ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Em participação no programa "Morning Show", da rádio Jovem Pan, o "Pé de Anjo", elogiou o atual chefe de estado brasileiro.

"Fiquei feliz, lisonjeado. O encontro com o chefe da nação é para poucos. Ele é um cara maravilhoso, um presidente humilde que fala sua linguagem", disse. De acordo com Marcelinho, o presidente da república precisa de apoio em um momento tão complicado como o atual.