Fred contesta pedidos feitos pelo Cruzeiro e cobra R$ 7 milhões por má-fé

Rio - Fred, que está no Fluminense atualmente, contestou os pedidos feitos pelo Cruzeiro, no processo no qual o jogador cobra os salários atrasados do clube. O atacante incluiu na cobrança 10% do valor da causa, cerca de R$ 7 milhões, por má fé do clube mineiro. Com isso, o valor da dívida chega em R$ 78 milhões.

Além dos custos processuais, Fred cobra do clube "prejuízos que sofreu", dizendo que o Cruzeiro apresentou fatos incontroversos. O jogador chegou a chamar as acusações do cube de maliciosas e levianas.

"Repele, rechaça e rejeita as maliciosas qualificações assacadas contra ele de forma leviana, difusa e evasiva pelo reclamado, incompatíveis com o alto nível de respeito, consideração e profissionalismo que sempre informaram o seu relacionamento com o clube."

O camisa nove tricolor afirma que a forma que o Cruzeiro se manifestou, usando até canais da mídia, contaminaram o processo trabalhista.

"Essas investidas têm o propósito deliberado, inclusive com inserções maledicentes na mídia, de tentar contaminar o presente processo do trabalho pelo deplorável clima político que caracterizou a última eleição para a administração do clube, com acusações gravíssimas dirigidas até mesmo contra o próprio presidente eleito, fatos lamentáveis, públicos e notórios."