Ex-técnico da Seleção, Mano Menezes afirma que 'moda de técnico estrangeiro' vai passar

Rio - Ex-treinador da seleção brasileira, do Corinthians, do Cruzeiro, do Grêmio, do Flamengo, do Palmeiras, Mano Menezes, opinou sobre o atual momento de alta dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Na opinião do técnico, isso é uma "moda", que em breve irá passar no futebol nacional.

"O Brasil é um país da moda. A moda agora é treinador estrangeiro, e temos de aceitar como as coisas são. Isso não acontece do nada. Traz suas causas e, na minha opinião, até erradas. Nossos problemas no futebol já se arrastam há muitos anos. Mas, quando acontece alguma coisa específica, como o famoso 7 a 1, é como se aquilo se desnudasse e de uma hora para outra as pessoas têm a solução mágica. Essa moda vai passar, como todas as outras passaram", afirmou em entrevista à "Rádio Gaúcha".

Apesar disso, o treinador, que está sem clube desde o ano passado, quando deixou o Palmeiras, fez elogios ao trabalho de Jorge Jesus, que recentemente deixou o Flamengo e acertou com o Benfica.

"Elevar o nível, como fez o Jorge Jesus, causa desconforto e incomodação e, aqueles técnicos que escolherem o caminho correto, da busca por uma melhor preparação, para formar uma metodologia e filosofia nova, vão passar por isso como deve ser, trazendo coisas boas para o futebol brasileiro. Mas a moda vai passar, porque logo os técnicos estrangeiros terão os mesmos problemas que tivemos aqui, que é a questão do calendário, campos ruins, derrotas. Só um vai ganhar e todos os outros vão perder. O mundo está muito imediatista, e a moda vai passar e outra moda virá", disse.