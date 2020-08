Apresentador deixa o Grupo Globo após desgastes internos com diretores

Rio - O apresentador do programa "Tá na Área", do SporTV, Fred Ring está fora do Grupo Globo. De acordo com informações do portal "UOL", ele se demitiu da emissora carioca, após desgastes internos com alguns diretores esportivos do canal. Ele apresentava a atração desde 2018.

Fred encerrou um ciclo de quatro anos no SporTV. De acordo com o portal, o apresentador vai assinar papéis e oficializar sua saída do canal nos próximos dias. A saída acontece semanas depois dele se envolver em polêmicas com o Corinthians.

No dia 20 de julho, em seu perfil oficial no Instagram, Fred Ring postou uma foto dizendo que o Corinthians tinha um "apito amigo" ao seu favor no Campeonato Paulista. A publicação acabou sendo horas depois. Depois, o apresentador afirmou que um hacker havia invadido sua conta na rede social.

O apresentador chegou ao SporTV em 2016, quando foi contratado para ser narrador nos Jogos Olímpicos do Rio. Seu trabalho agradou e ele virou repórter do canal. Em 2018, com a ida de Thiago Oliveira para o "Hora 1", da Globo, ele acabou efetivado como apresentador do "Tá na Área". Nas últimas semanas, Fred apresentou o "Troca de Passes" no lugar de Rodrigo Rodrigues, que morreu recentemente devido por complicações da Covid-19.