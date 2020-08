Mauro Cezar opina sobre nova polêmica entre Renato Gaúcho e Jorge Jesus: 'Está com o 5 a 0 entalado'

Rio - Após a vitória sobre o Internacional na semifinal do Gauchão, o treinador Renato Gaúcho criticou o ex-técnico do Flamengo e atual comandante do Benfica, Jorge Jesus. Segundo o comandante do Grêmio, o português teria ligado para Everton Cebolinha, antes do clássico, o que teria revoltado o ídolo gremista. O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira opinou sobre o assunto.

"Após uma classificação importante, ao invés dele comemorar, ele foi falar do Jorge Jesus, sobre ele ter supostamente ligado para o Everton. Acho que ele está com o 5 a 0 entalado até hoje. É algo natural no futebol esse tipo de contato, antes da conclusão da negociação", disse o comentarista.

Flamengo e Grêmio se enfrentaram na semifinal da Libertadores no ano passado. Sob o comando de Jorge Jesus, a equipe carioca goleou o time de Renato Gaúcho por 5 a 0 e avançou para decidir a competição contra o River Plate.