Sobrevivente de explosão no Líbano pede saída de presidente do São Paulo ao vivo na GloboNews; veja

Rio - Um momento inusitado chamou a atenção dos assinantes da GloboNews neste fim de semana. Durante uma entrevista ao vivo com David Abbas, brasileiro que sobreviveu à explosão no Líbano, na última terça-feira, o morador de Beirute solicitou à torcida do São Paulo que pedisse a saída do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

"Torcida tricolor, torcida do São Paulo, peçam a demissão do Leco. O Leco é corrupto igualzinho aos nossos corruptos aqui do Líbano", disse Davi antes de encerrar sua entrevista.