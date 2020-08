Rio - A Conmebol decidiu aumentar o número de inscritos nas suas competições na edição de 2020. Em decisão tomada nesta quinta-feira, a entidade autorizou que os clubes possam inscrever 40 jogadores, em vez dos 30 habituais, para a disputa da Libertadores e da Sul-Americana.

A medida tem como objetivo reduzir os efeitos, no futebol, da pandemia do novo coronavírus. Por conta da pandemia, as competições foram paralisadas e os clubes vão ter que enfrentar uma maratona maior de jogos até o término dos torneios, que vai acontecer somente no ano que vem.

A Libertadores foi interrompida após a disputa de duas rodadas da fase de grupos. A competição vai recomeçar no dia 15 de setembro. Já a Sul-Americana teve apenas a primeira fase eliminatória disputada. O torneio será retomado em 27 de outubro.