Estreia com o pé direito

No embalo do veterano Fellipe Bastos, o Vasco foi o único carioca a estrear com vitória no Campeonato Brasileiro. Em noite inspirada do volante, que marcou dois gols, o Cruzmaltino bateu por 2 a 0 o Sport, pela segunda rodada, em São Januário.

Se havia dúvidas de que Fellipe estava apto para assumir a condição de titular após a saída de Raul, negociado com o RB Bragantino, elas caíram por terra com a grande atuação do camisa 8. Além dos gols, teve bola na trave, ótimos lançamentos e um domínio do meio de campo que lembrava sua primeira passagem pelo clube.

Logo aos oito minutos, Benítez fez uma ótima jogada pela esquerda e cruzou. Mailson espalmou para o meio da área e Fellipe Bastos apareceu para abrir o placar. Assustado, o Sport até tentou reagir, mas oferecia pouco perigo. Enquanto isso, o Vasco aproveitava os espaços para puxar contra-ataques.

No meio, Fellipe esbanjava confiança. Aos 29, o camisa 8 acertou uma bomba a 96 km/h no travessão em falta na intermediária. Dois minutos depois, da entrada da área, ele fez uma linda cobrança no ângulo para marcar pela segunda vez no jogo, uma façanha que não conseguia pelo Cruzmaltino desde 2012.

No segundo tempo, o Vasco decidiu administrar a vantagem. O time não foi eficaz nos contra-ataques, mas conseguiu segurar os 2 a 0 sem sofrimento. Quase no fim, o volante ainda foi expulso por cotovelada em Bruno Gomes.