O CAMINHO DO FLA

Domènec Torrent chegou à segunda derrota seguida no Flamengo. Para dois Atléticos: Mineiro e Goianiense. Para o primeiro, é até aceitável. Para o segundo, já fica complicado. Jorge Jesus, quando chegou, também não foi ganhando. Mas o time era um bando. Já o espanhol chega com o melhor trabalho da América do Sul, deixado por JJ. Acho que tem que ter paciência, mas a cobrança em cima das mudanças sem manter a base do time têm que acontecer. Rafinha, pelo visto, está de malas prontas para a Grécia. Já reflete nos jogadores... O investimento é muito grande para ver esse time fracassar após um ano mágico. É hora de fazer o feijão com arroz, Dome. Depois você vai implantando seus ingredientes. Como diz seu próprio mentor Guardiola, as cinco primeiras rodadas são decisivas para saber como o campeonato vai terminar. Duas já foram...