Rafinha diz sim para a oferta do Olympiacos

O lateral-direito Rafinha, de 34 anos, aceitou a oferta do Olympiacos, da Grécia, e está inclinado a deixar o Flamengo, conforme O DIA antecipou na quarta-feira. Além de um contrato por duas temporadas, os gregos fizeram proposta salarial considerada irrecusável, sendo quase o triplo do que ele recebe atualmente, o que em termos de números é inviável para o Rubro-Negro cobrir.

Mesmo assim, os dirigentes ainda tentam fazer com que Rafinha desista da ideia de voltar à Europa e apelam para o lado sentimental, alegando que neste momento não é a melhor escolha uma ida ao Velho Continente, além de oferecer um contrato maior e uma valorização.

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, concederá hoje uma entrevista coletiva virtual e falará sobre o assunto. O vínculo de Rafinha com o Rubro-Negro vai até o fim de 2021. Mas há uma cláusula permitindo que saia de graça, caso chegue proposta de algum clube europeu que o agrade. Pelo Flamengo, Rafinha disputou 46 partidas e deu oito assistências. Ele ainda conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Carioca.

Reposição imediata

Como a janela de transferência para jogadores com contrato vigente no exterior está fechada, nomes no futebol brasileiro vêm sendo analisados. Guga, do Atlético-MG, e Orejuela, do Cruzeiro, emprestado ao Grêmio, são jogadores que agradam, mas ainda não há negociação em andamento.