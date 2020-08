Globo deixa de tocar hinos dos clubes nos gols após 27 anos

Rio - A TV Globo decidiu encerrar uma tradição em suas transmissões que já durava 27 anos. Desde o início do Campeonato Brasileiro, a emissora não está mais tocando o hino dos clubes na hora dos gols.

Em nota enviada ao "UOL", a ideia da emissora é tornar suas transmissões mais animadas, homenageando ritmos tradicionais brasileiros, como o samba.

"Para esta edição do Campeonato Brasileiro, a Globo trouxe novidades nas vinhetas sonoras que marcam a abertura da transmissão, as escalações e o anúncio dos gols. Uma homenagem à diversidade de gêneros musicais e sotaques do país, com referências de samba, funk e ritmos afro-brasileiros. As novas vinhetas têm inspiração em qualidades que fizeram do futebol brasileiro o mais vitorioso do mundo, como a ginga, a habilidade e a capacidade de improvisar", dizia o comunicado.