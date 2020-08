Ex-mulher e filhos processam Pelé por atraso no pagamento de pensão alimentícia

Rio - Pelé está sendo processado por sua ex-mulher, Assíria do Nascimento. Ela entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo por atraso de pensão alimentícia para os filhos que tem com o Rei do Futebol, Celeste e Joshua, ambos de 23 anos. A informação é do jornal "Folha de São Paulo".

Segundo a reportagem, o processo corre na 2ª Vara de Família de Guarujá desde maio deste ano e o valor cobrado é de R$ 375 mil.

De acordo com Assíria, Pelé fazia o pagamento apenas parcial do valor que foi combinado em agosto do ano passado e que, desde março, deixou de depositar o valor integral. Paulo Arantes, advogado do ex-jogador, disse que entrou com um pedido de revisão dos valores da pensão.

A reportagem ainda informa que, apesar de adultos, os dois filhos de Pelé recebem pensão por não terem terminado ainda os estudos.