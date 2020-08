Mauro Cezar rebate comparação de Júlio César entre goleada do Bayern e 7 a 1: 'Um vexame não apaga outro'

Um vexame não minimiza outro e o 7-1 segue exclusivo. Tentar amenizar não vai colar, Júlio César. Saudações! — Mauro Cezar (@maurocezar) August 14, 2020 Rio - O comentarista Mauro Cezar Pereira discordou da comparação feita pelo ex-goleiro Júlio César entre a histórica goleada por 8 a 2 do Bayern, sobre o Barcelona, e a derrota de 7 a 1 da seleção brasileira para a Alemanha. Segundo o jornalista, um vexame não pode ser usado para minimizar o outro.

Durante a transmissão do Esporte Interativo, onde participava como comentarista, o ídolo do Flamengo saiu em defesa do goleiro Ter Stegen.

"Gostaria até de me defender. Muita gente fala do 7 a 1. Tá aí o Ter Stegen, um dos melhores goleiros do mundo, tomando um 8 a 2. Ele não deixa de ser um dos melhores por isso. Futebol é apaixonante porque esse tipo de coisa pode acontecer", afirmou o ex-goleiro.