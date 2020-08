Mulheres ganham força no esporte da Globo, que planeja contratar narradora

Rio - A Rede Globo quer dar cada vez mais espaço para as mulheres em sua cobertura esportiva. Após fechar nas últimas semanas as contratações da comentarista Renata Mendonça e da ex-árbitra Nadine Basttos, o próximo desejo da emissora é contratar uma narradora, que poderá atuar até em TV aberta. A informação é do "UOL".

Segundo o portal, a emissora já monitora alguns nomes e a tendência é que a escolhida já dê expediente na Globo em 2021. A ideia é, em breve, ter uma transmissão feita exclusivamente por mulheres.