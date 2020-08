Brasileiro paga promessa e tatua nome de Neymar na nádega após vitória do PSG; veja foto

Galeria de Fotos Neymar e Mbappé festejam a dramática vitória em cima da Atalanta David Ramos / AFP Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar celebrates with the trophy after winning the French Cup final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Saint-Etienne (ASSE) on July 24, 2020, at the Stade de France in Saint-Denis, outside Paris GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP Neymar declara torcida a Prior no paredão desta terça-feira (31) Reprodução/Instagram Neymar AFP De peixinho, Neymar abre o placar para o PSG, contra o Borussia Dortmund, antes de fazer a festa com o companheiro Marquinhos (no detalhe) FOTOS AFP This handout photograph taken and released by the UEFA on March 11, 2020, shows Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar (L) celebrating with Paris Saint-Germain's Brazilian defender Marquinhos after scoring a goal during the UEFA Champions League round-of-16 second leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Borussia Dortmund at the Parc des Princes stadium in Paris. - The match is held behind closed doors due to the spread of COVID-19, the new coronavirus. (Photo by - / GETTY/UEFA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / GETTY / UEFA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS AFP Neymar marcou um dos gols do PSG contra o Borussia AFP PSG de Neymar e Mbappé jogará com portões fechados contra o Borussia AFP Neymar (E) e Mbappé se cumprimentam na goleada sobre o Lyon AFP Neymar AFP Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar attends a training session on the eve of the UEFA Champions League football match BVB Borussia Dortmund v Paris SG in Dortmund, western Germany, on February 17, 2020. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP) AFP Neymar treinou normalmente ontem: retorno após lesão na costela Ina FASSBENDER / AFP) Neymar AFP Neymar AFP Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar (R) celebrates with Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe after scoring a penalty kick during the French L1 football match between Monaco (ASM) and Paris Saint-Germain (PSG) at the Louis II Stadium in Monaco on January 15, 2020. (Photo by Valery HACHE / AFP) AFP Neymar AFP Neymar AFP Neymar DOMINIQUE FAGET / AFP Rio - A classificação do PSG para as semifinais da Champions League ficará para sempre marcada na memória (não só nela) de um torcedor mineiro.

João Vitor Brêttas, de 20 anos, de Belo Horizonte, fez uma promessa inusitada e acabou com o nome de Neymar tatuado na nádega. Antes do jogo, ele prometeu que se o time francês se classificasse com participação do brasileiro Neymar em algum gol, o torcedor tatuaria o nome do craque no bumbum.

Em seu twitter, ele escreveu. "Promessa em público. Se o PSG passar de fase e o Neymar participar diretamente de algum gol eu faço uma tatuagem na bunda escrito NEYMAR JUNIOR semana que vem. Podem me cobrar viu", publicou em 12 de agosto.

PROMESSA EM PÚBLICO



Se PSG passar de fase e o Neymar participar diretamente de algum gol eu faço uma tatuagem na bunda escrito "NEYMAR JUNIOR" semana que vem



podem me cobrar viu

(sério) — brettas com N de Neymar (@poxabrettas) August 12, 2020

Após muito sufoco e uma virada nos acréscimos, João se viu obrigado a cumprir o prometido, já que Neymar teve participação ativa nos dois gols do PSG, tanto no primeiro dando passe para o zagueiro Marquinhos marcar, e no segundo, encontrando Mabppé livre para que o francês desse o gol para Eric Maxim Choupo-Moting.

Também pelo Twitter, o torcedor mostrou que pagou a aposta. "Promessa paga. Meu nome está limpo nas ruas. Minha palavra está honrada. Seguimos firmes espalhando o amir e a palavra de Neymar. Avisa lá que a promessa tá paga", publicou na tarde desta sexta-feira.