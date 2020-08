Executivos do futebol do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel viajaram para a Espanha com o objetivo de fechar a contratação do lateral-direito Maurício Isla. O chileno de 32 anos está livre no mercado desde maio, quando não renovou com o Fenerbahce, da Turquia.

Isla tem em sua mesa um contrato que vai até o fim de 2022. As negociações vêm sendo conduzidas pelo empresário Arturo Jimenez, o mesmo que ajudou na transação envolvendo o zagueiro espanhol Pablo Marí.