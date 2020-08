Após detonar Flamengo e Torrent, Neto critica Atlético-MG e Sampaoli: 'Não sabe nada de bola'

Rio - Líder do Brasileiro e único a vencer três jogos na competição, esse é o Atlético-MG de Jorge Sampaoli. Apesar do bom começo do Galo, o apresentador da Band, Neto, não acredita que a equipe mineira tem chances de conquistar o título nacional. O ídolo do Corinthians ainda "cornetou" o treinador argentino.

"Eu não acredito no time do Galo e no Sampaoli. Primeiro, porque ele não fala o time que vai jogar. Segundo, se a gente for falar dos jogadores que jogam... Quem vocês conhecem do time do Galo? Quem é o time titular? (...) É um treinador que inventa muitas coisas, que vocês ficam dando moral para ele... Não sabe nada de bola!", afirmou.

O Atlético-MG não é o primeiro favorito ao título do Brasileiro que foi criticado por Neto. Na semana passada, o apresentador detonou o Flamengo e afirmou que sob o comando de Domènec Torrent a equipe carioca não irá conseguir ir longe na competição.

"Nada contra ele (Domènec Torrent). Sobre o profissional, eu tenho as minhas ressalvas. Um cara que foi campeão da terceira divisão em 2004/05, no Girona, e eu contrato só porque era auxiliar do Guardiola... Por que vocês não levaram Parreira, Felipão, Mano (Menezes), Luxemburgo? Não dá! Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Eu acho que não classifica nem para a Libertadores se ficar com o cara", disparou.