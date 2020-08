Num jogo de pouquíssimas emoções, o Botafogo empatou em 0 a 0 com o Fortaleza, na Arena Castelão, chegando a dois pontos no Campeonato Brasileiro. O time carioca foi um pouco superior no primeiro tempo, mas sem criar oportunidades claras. A queixa fica por conta de um pênalti não marcado em Bruno Nazário.

No segundo tempo, com as substituições de Rogério Ceni, o Fortaleza cresceu na partida e chegou a ter um gol anulado no fim, de Romarinho — Yuri César estava impedido no início do lance.