São Paulo e Rojas assinaram novo contrato, válido até fevereiro de 2021

Rio - O São Paulo acertou a renovação de contrato do atacante Rojas, e o novo vínculo vai até fevereiro de 2021. A assinatura do novo compromisso já foi feita, segundo apurou a reportagem com fontes no Tricolor Paulista.

Na renovação, São Paulo e Rojas firmaram uma cláusula de renovação automática do contrato até o fim de 2021 baseada em meta de número de jogos na temporada. Para isso, ele precisa participar de 40% dos jogos aé fevereiro de 2021. A participação está condicionada a entrar em campo e não apenas ser relacionado.



Rojas tem 31 anos e não atua desde outubro de 2018 por causa de duas graves lesões no joelho.