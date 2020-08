Ex-jogador da Portuguesa relembra rebaixamento em 2013: 'Foi uma coisa premeditada'

Rio - Conhecido após destaque no título brasileiro do Palmeiras em 2016 e 2018, Moisés relembrou a sua passagem pela Portuguesa, time por onde jogou entre 2012 e 2014, fazendo 87 jogos e participando de um momentos mais tristes da história: o rebaixamento de 2013. A lusa completou 100 anos na última sexta-feira.

Em uma entrevista exclusiva para o SportBuzz, Moisés comentou sobre a sua primeira chance de disputar a Série A do Brasileirão, na edição de 2012.

"Foi o clube que me deu a primeira oportunidade de disputar um Campeonato Braseiro da série A, e nisso eu tive uma exposição um pouco maior pro cenário brasileiro, foi um clube que me abriu as portas e juntos a gente fez um bom trabalho em 2012, conseguindo a permanência, assim como em 2013, se não fosse o caso da punição do Everton. Então teve uma importância muito grande, onde me deu uma grande experiência de estar jogando na série A do Campeonato Brasileiro".

Moisés também comentou sobre o rebaixamento que 'afundou' a Portuguesa, quando Héverton entrou no jogo contra o Flamengo de forma irregular, engatando uma série de rebaixamentos nos anos seguintes. O meia comentou sobre o assunto e acredita que o caso não foi um acidente.

"O que aconteceu ali (em 2013) foi algo muito sério, é difícil da gente falar e, as vezes, julgar de uma maneira errada, então a gente não pode falar sobre nomes ou o que aconteceu. Mas uma coisa que eu tenho certeza, é que aquilo não foi um acaso ou um simples erro, ali foi uma coisa premeditada. Agora não da pra falar quem fez isso, infelizmente, no Brasil, muitas coisas ficam ocultas mas o que eu tenho é esperança, fé e torcer bastante para que a Portuguesa, um dia, possa voltar mesmo sabendo da grande dificuldade que é", concluiu.



Apesar do clube viver o momento mais difícil em toda a sua história, Moisés acredita na volta time à elite do futebol brasileiro, mas não de imediato.

"Olha, sendo bem sincero, em um curto período eu acredito que não. A Portuguesa não volte nesse patamar que ela estava em 2012, 2013. Mas eu torço muito para que as próximas pessoas que tomarem a frente da Portuguesa vão fazendo bons trabalhos, para que o clube possa voltar pouco a pouco, porque, realmente, é uma situação bem delicada que o clube vive, e a cada ano que passa vai piorando, porque a saúde financeira do clube está comprometida mas a gente espera que os próximos presidentes vá recuperando aos poucos e que um dia a Portuguesa possa voltar".