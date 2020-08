Contrato longo e salário alto: veja os detalhes da oferta do Trabzonspor que seduziu Flávio Medeiros, do Bahia

Rio - O Bahia negocia a venda de Flávio Medeiros para o Trabzonspor, da Turquia, como informou em primeira mão o jornal O Dia. O volante, inclusive, pediu para não ser relacionado para a partida do último domingo contra o Red Bull Bragantino, partida que o Tricolor venceu por 2 a 1. A reportagem apurou os valores da proposta do time turco que deixou o jogador balançado e disposto a aceitar.

O Trabzonspor ofereceu a Flávio Medeiros contrato de quatro temporadas e um salário que dificilmente ganharia no Brasil. Em contrato também há bonificações por metas batidas, como número de partidas disputadas e gols feitos.

Para conseguir convencer o Bahia a vender o jogador, o Trabzonspor ofereceu ao Tricolor 1,2 milhões de euros, cerca de 7,4 milhões de reais, à vista, por 100% dos direitos econômicos de Flávio Medeiros. A diretoria já recebeu a documentação do time turco e a carta de intenção, que foi enviada pelo agente Decio Oliveira.

Flávio Medeiros tem 24 anos e está no Bahia desde 2018. Atualmente, o volante é considerado titular absoluto no time de Roger Machado. Além do Tricolor, o jogador já defendeu as cores do Vitória, principal rival do seu atual clube e onde começou a jogar, Ferroviária, de São Paulo, e Boavista, de Portugal.