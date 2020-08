Neto diz que é o maior apresentador esportivo do Brasil: 'Sou gênio'

Rio - Neto é um dos apresentadores esportivos mais comentados no Brasil, geralmente por não ter "papas na língua". Em entrevista para o seu canal de Youtube, o apresentador dos "Os Donos da Bola", na Band, disse que se considera o maio apresentador de esporte do Brasil.

"Histórias do Craque Neto. Craque não. Sou um gênio. Um gênio da televisão brasileira. Sou o maior apresentador do esporte, queira ou não queira. Ninguém melhor do que eu, até porque eu nunca tenho essa ideia de perder para as pessoas. Isso não é falta de humildade não, na verdade eu confio no meu taco", disse.

Neto relembrou a ajuda recebida no início de sua carreira e destacou a dificuldade com a língua portuguesa.

"Eu não tinha ideia de que poderia ser comentarista, até porque meus problemas em relação a falar português, não estudei, não tive a sequência de ter noção de se comentar um jogo, da visão da televisão. Não queria ser comentarista, me tornei. Hoje são 9 anos (como apresentador) do 'Donos da Bola', 7 no Baita Amigos'. São 20 anos de Band, 15 consecutivos", disse

Para ele, o que influenciou a se considerar o melhor apresentador se dá pelo estilo de comentar os jogos, diferente do que ele chamou de "padrão Globo". O apresentador revelou que Gerson e Juares Soares são espelhos para ele.

"Eu aproveitei esse nicho. As pessoas que são muito certinhas, pessoal da Globo, aquele padrão Globo de ser. Comentaristas que não dão opinião que eu gostaria de ver. (Eu gostaria de ver) do Gerson, do Juarez Soares, de comentaristas incríveis. Hoje são tudo em cima do muro. Têm medo de falar de um, de outro", disse.

"Não tenho medo de p... nenhuma, de time nenhum, de política, de nada. Mas isso não quer dizer que minha opinião seja a verdade", completou..