Conmebol oferece transmissão da Libertadores para emissoras e deseja rapidez em negociação

Rio - Após a ruptura com a Rede Globo, a Conmebol acelera as tentativas para resolver os direitos de transmissão da Libertadores. De acordo com informações do portal "UOL", a entidade sul-americana ofereceu o torneio para todos os canais de TV aberta do país, incluindo a própria emissora carioca. O torneio vai retornar no dia 15 de setembro.

Segundo o portal, a Rede Globo está debatendo com a entidade a possibilidade de chegar em um acordo por valores mais baixos do que pagava. A emissora rescindiu o contrato que tinha para transmitir a Libertadores como consequência da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19.

Segundo informações do "UOL", a Conmebol deseja finalizar rapidamente a negociação sobre a competição. Além da Rede Globo, a RedeTV!, a Record, a Band e o SBT também foram sondadas pela entidade máxima do futebol da América do Sul.

Além da Libertadores, a Conmebol também oferece a transmissão da Sul-Americana. A Dazn, serviço de streaming de esportes ao vivo, também rescindiu o contrato com a entidade, por conta do prejuízo envolvendo a pandemia de Covid-19.