Renata Fan manda mensagens positivas para Guerrero após lesão: 'Força!'

Rio - Torcedora do Internacional, a apresentador da Band, Renata Fan, utilizou suas redes sociais para prestar apoio ao atacante Paolo Guerrero. O peruano, de 36 anos, sofreu uma lesão no ligamento do joelho e vai precisar se submeter a uma operação. O retorno dele aos gramados só vai acontecer em 2021.

"Força, Guerrero! Com fé e apoio médico, tudo vai dar certo", escreveu a apresentadora Renata Fan nos Stories do Instagram.

O jogador se lesionou na partida da última quarta-feira contra o Fluminense. Guerrero marcou uma vez na partida, que terminou com vitória do Fluminense por 2 a 1. O atacante sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito.