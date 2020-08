Rio - A Rede Globo está acusando a Turner de ilegalidade na compra dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A acusação está em uma petição anexada ao processo que corre na 3ª Vara Cível da Justiça Rio de Janeiro, em segunda instância. A informação é do "UOL".

Segundo o portal, a emissora carioca pede que a Justiça proíba a Turner de transmitir partidas de clubes que tenham contrato com ela na TV paga.

A ilegalidade teria como origem a operadora Sky, que é controlada pela AT&T, mesma dona da empresa americana. Pela Lei da TV paga, criada em 2011, nenhuma operadora pode adquirir conteúdos nacionais para sua programação, o que configura abuso econômico. A Globo alega que é o caso da Sky, que conta com mais de 4,5 milhões de assinantes no Brasil.

"O Grupo Turner, aqui representado pelas requeridas, jamais poderia adquirir e explorar direitos de eventos esportivos realizados no país, sob pena de evidente afronta à norma legal acima citada. Por essa razão, não se pode permitir a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro pelas requeridas, em especial dos jogos cujos direitos já foram validamente cedidos à GLOBO", diz um trecho do documento.